Londra: andamento rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Avanza il principale costruttore immobiliare britannico
, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Persimmon
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,72 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)