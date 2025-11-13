Milano 11:32
44.913 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:32
9.874 -0,37%
Francoforte 11:32
24.275 -0,44%

Londra: andamento rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Avanza il principale costruttore immobiliare britannico, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Persimmon rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,72 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,94.

