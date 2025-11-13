Milano 16:58
44.855 +0,14%
Nasdaq 16:58
25.138 -1,49%
Dow Jones 16:58
47.940 -0,65%
Londra 16:58
9.817 -0,96%
Francoforte 16:58
24.079 -1,24%

New York: AppLovin scende verso 545,1 USD

Migliori e peggiori
New York: AppLovin scende verso 545,1 USD
(Teleborsa) - A picco la piattaforma tecnologica di applicazioni, che presenta un pessimo -5,12%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per AppLovin, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 545,1 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 572,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 535,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
