New York: prevalgono le vendite su AppLovin

piattaforma tecnologica di applicazioni

Nasdaq 100

AppLovin

indice dei titoli tecnologici USA

AppLovin

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 6,47%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 463,5 USD. Supporto a 429,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 497,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)