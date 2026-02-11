Milano 17:35
New York: prevalgono le vendite su AppLovin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato la piattaforma tecnologica di applicazioni, che soffre con un calo del 6,47%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo di AppLovin ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 463,5 USD. Supporto a 429,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 497,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
