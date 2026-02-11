New York: prevalgono le vendite su AppLovin

(Teleborsa) - Scende sul mercato la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che soffre con un calo del 6,47%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di AppLovin
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 463,5 USD. Supporto a 429,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 497,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)