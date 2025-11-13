Milano 17:35
New York: giornata negativa in Borsa per Jabil

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che presenta un pessimo -6,13%.

L'andamento di Jabil nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Jabil. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 209,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 196. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 191,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
