Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: giornata negativa in Borsa per Amphenol
Ribasso per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che passa di mano in perdita del 6,56%.
