Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 21:11
25.286 -1,30%
Dow Jones 21:11
47.052 -0,55%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: Viatris si muove verso il basso

Ribasso per la società farmaceutica, che passa di mano in perdita del 5,67%.
