New York: scatto rialzista per LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Effervescente la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,74%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che LyondellBasell Industries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a -0,76% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di medio periodo di LyondellBasell Industries
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 46,25 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 48,59, mentre il primo supporto è stimato a 43,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)