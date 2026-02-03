New York: in rally LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Effervescente la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,61%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che LyondellBasell Industries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a -1,12% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di LyondellBasell Industries
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 55,33 USD e supporto a 50,21. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 60,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)