New York: in rally LyondellBasell Industries

società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione

S&P-500

LyondellBasell Industries

indice del basket statunitense

LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,61%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a -1,12% dell').La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 55,33 USD e supporto a 50,21. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 60,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)