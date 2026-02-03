Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:04
25.186 -2,15%
Dow Jones 21:04
49.034 -0,76%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

New York: in rally LyondellBasell Industries

Migliori e peggiori
New York: in rally LyondellBasell Industries
(Teleborsa) - Effervescente la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,61%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che LyondellBasell Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a -1,12% dell'indice del basket statunitense).


La tendenza di breve di LyondellBasell Industries moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 55,33 USD e supporto a 50,21. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 60,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```