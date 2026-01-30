LyondellBasell Industries in discesa a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che soffre con un calo del 5,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LyondellBasell Industries
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di LyondellBasell Industries
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, LyondellBasell Industries
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 50,03 USD. Primo supporto a 45,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 43,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)