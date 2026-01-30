Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:50
25.566 -1,23%
Dow Jones 19:50
48.684 -0,79%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

LyondellBasell Industries in discesa a New York

Migliori e peggiori
LyondellBasell Industries in discesa a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che soffre con un calo del 5,89%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LyondellBasell Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di LyondellBasell Industries. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, LyondellBasell Industries evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 50,03 USD. Primo supporto a 45,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 43,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
