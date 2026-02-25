Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

PALLADIUM del 24/02/2026

Finanza
PALLADIUM del 24/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,49%.

Il quadro di medio periodo del palladio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.826. Primo supporto individuato a 1.713,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.938,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
