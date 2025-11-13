Piazza Affari: calo per Recordati

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo farmaceutico
, con una flessione dell'1,96%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB
, ad evidenza del fatto che il movimento di Recordati
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo della società farmaceutica
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 53,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 54,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)