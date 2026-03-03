Recordati tiene in scia avvio copertura Exane con outperform

Recordati

gruppo farmaceutico

FTSE MIB

Recordati

(Teleborsa) - Viaggia leggermente sopra la parità(+0,34%), nel pomeriggio, evidenziando un risultato migliore di quello del mercato nel suo complesso, spinta da un giudizio positivo degli analisti. Exane ha infatti avviato la copertura sul titolo con un outperform e con un Target Price di 56 euro a fronte dell'attuale prezzo di mercato a 47,4 euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 46,96 Euro con prima area di resistenza vista a 47,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 46,44.