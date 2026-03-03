Milano 17:12
44.442 -3,97%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:12
10.475 -2,83%
Francoforte 17:12
23.741 -3,64%

Finanza
Recordati tiene in scia avvio copertura Exane con outperform
(Teleborsa) - Viaggia leggermente sopra la parità Recordati (+0,34%), nel pomeriggio, evidenziando un risultato migliore di quello del mercato nel suo complesso, spinta da un giudizio positivo degli analisti. Exane ha infatti avviato la copertura sul titolo con un outperform e con un Target Price di 56 euro a fronte dell'attuale prezzo di mercato a 47,4 euro.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gruppo farmaceutico più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo scenario di breve periodo di Recordati evidenzia un declino dei corsi verso area 46,96 Euro con prima area di resistenza vista a 47,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 46,44.
