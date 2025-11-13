Milano 9:36
44.999 +0,46%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:36
9.893 -0,18%
24.380 0,00%

SILVER del 12/11/2025

Finanza
SILVER del 12/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo del 4,02%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 55,03. Rischio di discesa fino a 49,79 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 60,27.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
