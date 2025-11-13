Walt Disney in discesa a New York

creatore di Mickey Mouse

Dow Jones

Walt Disney

indice americano

colosso dell'intrattenimento

(Teleborsa) - Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,28%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 109 USD. Rischio di discesa fino a 105,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 112,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)