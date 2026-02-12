New York: si concentrano le vendite su Walt Disney

(Teleborsa) - Composto ribasso per il creatore di Mickey Mouse
, in flessione del 2,54% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Walt Disney
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche attuali del colosso dell'intrattenimento
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 104,4 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 107,3. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 103,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)