Milano
17:35
43.995
-1,70%
Nasdaq
18:32
25.148
+0,62%
Dow Jones
18:32
47.305
-0,32%
Londra
17:35
9.698
-1,11%
Francoforte
17:35
23.877
-0,69%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 18.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dell'1,11%
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dell'1,11%
Il FTSE 100 archivia la giornata a 9.698,37 punti
In breve
,
Finanza
14 novembre 2025 - 17.43
Ribasso per Londra, in flessione dell'1,11%, termina le contrattazioni a 9.698,37 punti.
Argomenti trattati
Londra
(268)
Titoli e Indici
FTSE 100
-1,11%
