Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:32
25.148 +0,62%
Dow Jones 18:32
47.305 -0,32%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dell'1,11%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 9.698,37 punti

Ribasso per Londra, in flessione dell'1,11%, termina le contrattazioni a 9.698,37 punti.
