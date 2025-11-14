Milano 9:58
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Chiusura negativa per il principale indice della Borsa di Londra, con un ribasso dell'1,04%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.850,5 con primo supporto visto a 9.621,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.537,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
