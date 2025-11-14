Milano 10:00
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks

Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks
Giornata negativa per l'indice bancario europeo, che continua la seduta a 244,75 punti, in calo dell'1,43%.
