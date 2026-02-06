Milano 15:22
45.742 -0,17%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 15:23
10.327 +0,17%
Francoforte 15:22
24.617 +0,51%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks

Giornata di guadagni per l'indice bancario europeo, che continua la giornata a 272,42 punti.
