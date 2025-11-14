Milano 13:37
Francoforte: performance negativa per Fresenius

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta con una perdita dell'1,88%.

Il movimento di Fresenius, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Tecnicamente, il colosso farmaceutico tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 48,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,33.

