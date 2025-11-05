Francoforte: positiva la giornata per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore farmaceutico
, con una variazione percentuale dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresenius Medical Care
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 41,29 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42,36. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,63.
