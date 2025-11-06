Milano 10:22
Francoforte: scambi in positivo per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.

Lo scenario su base settimanale di Fresenius Medical Care rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 42,16 Euro. Prima resistenza a 42,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 41,76.

