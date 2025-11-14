Milano 16:56
44.003 -1,68%
Nasdaq 16:56
25.027 +0,13%
Dow Jones 16:56
47.140 -0,67%
Londra 16:56
9.689 -1,21%
Francoforte 16:56
23.861 -0,75%

H-Farm, rinviata a 180 giorni l'approvazione del bilancio al 31 agosto

Finanza
H-Farm, rinviata a 180 giorni l'approvazione del bilancio al 31 agosto
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di H-Farm, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti del bilancio di esercizio al 31 agosto 2025, in quanto H-Farm è in attesa di definire alcuni valori di bilancio.

Ora, il 12 dicembre 2025 è in calendario la riunione del CdA per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/08/2025, il 15 gennaio 2026 l'assemblea in prima convocazione per l'approvazione del bilancio e il 22 gennaio 2026 in seconda convocazione.
Condividi
```