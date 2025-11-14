H-Farm, rinviata a 180 giorni l'approvazione del bilancio al 31 agosto

H-Farm

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato didalla chiusura dell'esercizio sociale per l'di esercizio al 31 agosto 2025, in quanto H-Farm è in attesa di definire alcuni valori di bilancio.Ora, il 12 dicembre 2025 è in calendario laper l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/08/2025, il 15 gennaio 2026 l'in prima convocazione per l'approvazione del bilancio e il 22 gennaio 2026 in seconda convocazione.