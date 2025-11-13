Italian Exhibition Group, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - La Società specializzata nell'organizzazione di fiere
ha comunicato le date delle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione previste nel corso del 2026
per l'esame e l'approvazione dei risultati economico-finanziari. Giovedì 19/03/2026 CDA
: Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 Mercoledì 29/04/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, in unica convocazione Giovedì 14/05/2026 CDA
: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione relativo al 31 marzo 2026 Giovedì 06/08/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 Giovedì 12/11/2026 CDA
: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30 settembre 2026