Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 17:58
25.075 -1,74%
Dow Jones 17:58
47.803 -0,94%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

Italian Exhibition Group, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Italian Exhibition Group, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - La Società specializzata nell'organizzazione di fiere ha comunicato le date delle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione previste nel corso del 2026 per l'esame e l'approvazione dei risultati economico-finanziari.


Giovedì 19/03/2026
CDA: Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Mercoledì 29/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, in unica convocazione

Giovedì 14/05/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione relativo al 31 marzo 2026

Giovedì 06/08/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

Giovedì 12/11/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30 settembre 2026
Condividi
```