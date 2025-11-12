Milano 12:21
Finanza.Tech, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Finanza.Tech, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - Finanza.Tech ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026.


Giovedì 26/03/2026
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Giovedì 30/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Mercoledì 30/09/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile
