Finanza.Tech, il calendario finanziario del 2026

Finanza.Tech

(Teleborsa) -ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026.: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile