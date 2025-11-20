Milano 17:29
Brembo, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Brembo, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - L'Azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e delle conference call per la presentazione dei risultati contabili di periodo ad analisti finanziari e investitori istituzionali.


Giovedì 29/01/2026
CDA: Approvazione risultati preliminari 2025

Mercoledì 18/03/2026
CDA: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025
Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30

Mercoledì 29/04/2026
Assemblea: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025

Giovedì 07/05/2026
CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026
Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30

Giovedì 05/11/2026
CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026
Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30
