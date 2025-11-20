Brembo, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - L'Azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
ha reso note le date previste nel corso del 2026
per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e delle conference call per la presentazione dei risultati contabili di periodo ad analisti finanziari e investitori istituzionali. Giovedì 29/01/2026 CDA
: Approvazione risultati preliminari 2025 Mercoledì 18/03/2026CDA
: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025Appuntamento
: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 Mercoledì 29/04/2026 Assemblea
: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025 Giovedì 07/05/2026CDA
: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026Appuntamento
: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 Mercoledì 29/07/2026CDA
: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026Appuntamento
: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 Giovedì 05/11/2026CDA
: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026Appuntamento
: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30