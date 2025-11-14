Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:33
25.141 +0,59%
Dow Jones 18:33
47.286 -0,36%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

In evidenza Workday sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Workday sul listino di New York
Brillante rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,10%.
Condividi
```