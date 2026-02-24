Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:45
24.984 +1,11%
Dow Jones 19:45
49.287 +0,99%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

In evidenza Booking Holdings sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Booking Holdings sul listino di New York
Effervescente la società di viaggi online, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,76%.
Condividi
```