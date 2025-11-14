Londra: Land Securities Group in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso la società immobiliare inglese
, che mostra un -3,94%.
Lo scenario su base settimanale di Land Securities Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Land Securities Group
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6,334 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 6,121. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 6,547.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)