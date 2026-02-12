Milano 10:11
46.908 +0,85%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:11
10.526 +0,51%
Francoforte 10:11
25.168 +1,26%

Londra: British Land si muove verso il basso

Migliori e peggiori
Londra: British Land si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, che passa di mano in perdita del 4,22%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di British Land rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, British Land è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,112 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,295.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
