Londra: British Land si muove verso il basso

società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari

FTSE 100

British Land

principale indice della Borsa di Londra

British Land

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita del 4,22%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,112 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,295.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)