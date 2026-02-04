Londra: scambi in positivo per Land Securities Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società immobiliare inglese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Land Securities Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,01%, rispetto a +2,47% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di Land Securities Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,819 sterline e primo supporto individuato a 6,592. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,046.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)