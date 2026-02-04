Milano 14:41
Londra: scambi in positivo per Land Securities Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società immobiliare inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,37%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Land Securities Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,01%, rispetto a +2,47% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di Land Securities Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,819 sterline e primo supporto individuato a 6,592. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,046.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
