Londra: movimento negativo per British Land

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, che mostra un decremento del 2,50%.

La tendenza ad una settimana di British Land è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di British Land rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,224 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,091. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,358.

