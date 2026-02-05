Londra: movimento negativo per British Land

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari
, che mostra un decremento del 2,50%.
La tendenza ad una settimana di British Land
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di British Land
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,224 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,091. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,358.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)