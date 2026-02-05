Londra: movimento negativo per British Land

società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,50%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,224 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,091. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,358.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)