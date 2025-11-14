Milano
Venerdì 14 Novembre 2025
Madrid: netto calo registrato da Acciona Energia
,
In breve
14 novembre 2025 - 09.50
Ribasso per il
produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che passa di mano in perdita del 7,39%.
