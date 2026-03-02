Milano 17:26
Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta con una perdita del 2,08%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,64%, rispetto a -1,28% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo di Acciona Energia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,06 Euro e primo supporto individuato a 21,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
