Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che tratta con una perdita del 2,08%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Acciona Energia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,64%, rispetto a -1,28% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'esame di breve periodo di Acciona Energia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,06 Euro e primo supporto individuato a 21,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)