Crolla a Madrid Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che esibisce una perdita secca del 4,57% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona Energia
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,09 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,21. Il peggioramento di Acciona Energia
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)