Crolla a Madrid Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che esibisce una perdita secca del 4,57% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona Energia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,09 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,21. Il peggioramento di Acciona Energia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
