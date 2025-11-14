Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 20:10
25.051 +0,23%
Dow Jones 20:10
47.236 -0,47%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

New York: giornata depressa per Visa

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Visa
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di tecnologia per pagamenti globali, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Visa, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Visa, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 327,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 334. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 325,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
