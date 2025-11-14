New York: movimento negativo per Zscaler

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che presenta una flessione del 2,59%.
Lo scenario su base settimanale di Zscaler
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Zscaler
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 295,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 304,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 289,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)