New York: performance negativa per Eastman Chemical

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda specializzata nella produzione di prodotti chimici, fibre e materie plastiche, che sta segnando un calo del 2,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eastman Chemical più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Eastman Chemical rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,85 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,27.

