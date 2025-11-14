New York: performance negativa per Eastman Chemical

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda specializzata nella produzione di prodotti chimici, fibre e materie plastiche
, che sta segnando un calo del 2,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eastman Chemical
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Eastman Chemical
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,85 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)