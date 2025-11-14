Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:34
25.153 +0,64%
Dow Jones 18:34
47.318 -0,29%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

New York: rosso per Comcast Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Comcast Corporation
Composto ribasso per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, in flessione del 2,25% sui valori precedenti.
Condividi
```