New York: rosso per VF Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di abbigliamento statunitense, che presenta una flessione del 2,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a VF Corporation rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di VF Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,95 USD, mentre il primo supporto è stimato a 14,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,17.

