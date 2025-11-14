New York: rosso per VF Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di abbigliamento statunitense
, che presenta una flessione del 2,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a VF Corporation
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di VF Corporation
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,95 USD, mentre il primo supporto è stimato a 14,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)