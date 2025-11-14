New York: scambi negativi per Paypal

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili
, con un ribasso del 3,18%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Paypal
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Paypal
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,67 USD con tetto rappresentato dall'area 64,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 62,09.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)