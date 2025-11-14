Milano 17:35
New York: scambi negativi per Paypal

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, con un ribasso del 3,18%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Paypal, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Paypal suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,67 USD con tetto rappresentato dall'area 64,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 62,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
