Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI
, che presenta una flessione del 3,63% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Rai Way
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,507 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,727. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,433.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)