Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way

società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,63% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,507 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,727. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,433.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)