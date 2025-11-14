Milano 10:07
44.433 -0,72%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:07
9.705 -1,05%
Francoforte 10:07
23.887 -0,64%

Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che presenta una flessione del 3,63% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Rai Way mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,507 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,727. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,433.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
