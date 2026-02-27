Milano 11:25
47.502 +0,16%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:25
10.897 +0,47%
Francoforte 11:25
25.333 +0,17%

Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Vendite diffuse sul comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 103.482,77 punti.
Condividi
```