Milano
9:51
46.752
+0,60%
Nasdaq
20-feb
25.013
0,00%
Dow Jones
20-feb
49.626
+0,47%
Londra
9:51
10.677
-0,09%
Francoforte
9:51
25.156
-0,41%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 10.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata depressa per Technoprobe
Piazza Affari: giornata depressa per Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
23 febbraio 2026 - 09.35
Sottotono l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che passa di mano con un calo dell'1,94%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Technoprobe
Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: giornata depressa per Technoprobe
Titoli e Indici
Technoprobe
-2,56%
Altre notizie
Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe
Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe
Piazza Affari: rosso per Technoprobe
Piazza Affari: giornata depressa per Reply
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto