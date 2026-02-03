Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:06
25.191 -2,13%
Dow Jones 21:06
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

Giornata negativa per il comparto del commercio in Italia, che continua la seduta a 112.929,16 punti, in calo dello 0,76%.
