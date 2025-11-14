Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

PLATINUM del 13/11/2025

Finanza
PLATINUM del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Giornata pressoché debole per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in calo a 1.604.

Il quadro di medio periodo del platino ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.627,8. Primo supporto individuato a 1.563,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.691,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
