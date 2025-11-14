Milano 11:50
44.231 -1,17%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 11:50
9.674 -1,36%
Francoforte 11:50
23.824 -0,91%

Prezzi consumo Spagna (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Spagna (MoM) in ottobre
Spagna, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```