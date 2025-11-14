Si muove in ribasso Acciona Energia a Madrid

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che tratta in perdita del 7,39% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Acciona Energia
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Acciona Energia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,86 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,04. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)