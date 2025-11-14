Milano 10:08
44.438 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:08
9.706 -1,04%
Francoforte 10:08
23.887 -0,64%

Si muove in ribasso Acciona Energia a Madrid

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Acciona Energia a Madrid
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta in perdita del 7,39% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Acciona Energia è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Acciona Energia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,86 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,04. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```