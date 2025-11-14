Trade Republic lancia wallet per 50 crypto per completare l'offerta di gestione patrimoniale

(Teleborsa) - Trade Republic
, piattaforma tedesca per il risparmio e l'investimento, ha rafforzato l'offerta crypto introducendo un wallet per 50 criptovalute
e affermando di essere il primo istituto con licenza bancaria in Italia a offrire crypto wallet e regime amministrato per la tassazione. Oltre al brokerage tradizionale, dopo private markets
e reddito fisso
, il crypto wallet è la terza asset class che va a completare l'offerta di wealth management
.
Per blockchain come Ethereum o Solana, le transazioni vengono verificate attraverso lo staking
. I clienti di Trade Republic possono ora partecipare bloccando le proprie criptovalute per contribuire alla sicurezza della rete e ricevere ricompense regolari. Le ricompense vengono distribuite automaticamente e visualizzate in tempo reale. Durante il periodo di staking, le crypto restano vincolate alla rete e non possono essere vendute.
Il nuovo wallet integra anche le crypto come metodo di pagamento
. Con la Carta Trade Republic, i clienti possono pagare direttamente dal proprio saldo in criptovalute e guadagnare il 2% di Crypto Saveback su ogni acquisto - automaticamente reinvestito in un piano di risparmio attivo, fino a una spesa mensile di 1.500 euro. Pagare con le crypto è considerato una vendita e può avere implicazioni fiscali, sottolinea la società.
"Le criptovalute sono la prima asset class in cui non sono le banche, ma le persone a guidare la tendenza - afferma Christian Hecker, co-fondatore
di Trade Republic - Dopo anni di intensi dibattiti, oggi sono una parte consolidata del sistema finanziario. I fondi pensione hanno iniziato a investire in Bitcoin ed Ethereum e aziende come Tesla
detengono parte dei loro asset in crypto. Il nostro nuovo crypto wallet permette a tutti di trasferire, mettere in staking e pagare con le criptovalute, il tutto nella sicurezza di una banca regolamentata".