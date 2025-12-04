VNE lancia nuova piattaforma proprietaria per gestione pagamenti elettronici e wallet digitali

VNE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, haper la gestione dei pagamenti elettronici e dei wallet digitali, sviluppata nell'ambito di un accordo con APay, un acquirer internazionale e un istituto di pagamento italiano. La soluzione è già operativa nei Paesi SEPA + 2 e potrà essere estesa a livello globale tramite passaporto europeo.VNE Pay, unitamente ad APay, è unche consente la ricarica del wallet tramite carte di credito e debito, app di pagamento, bonifico bancario e altri strumenti elettronici, oltre al prelievo e al deposito di contante, generando un circuito chiuso cheottimizza la liquidità degli operatori e riduce rischi e costi legati ai versamenti bancari.Nel, la piattaforma abilita l'acquisto di beni e servizi presso il punto vendita, permettendo anche il pagamento di servizi al cittadino in modalità sia cashless sia cash. Nel, consente la gestione completa del conto di gioco e del wallet, rendendo possibile convertire denaro elettronico in contante e viceversa, effettuare ricariche e prelievi e operare su conti gioco certificati. Gli utenti possono inoltre trasferire fondi tra wallet in modo immediato, beneficiando di un'infrastruttura unificata e sicura che garantisce continuità operativa nei diversi contesti di utilizzo.In qualità di soggetto iscritto all'OAM come agente dei servizi di pagamento, la societàsul sistema bancario e costruire schemi tariffari personalizzati, privi di costi fissi e basati sulle caratteristiche operative di ciascun cliente."VNE Pay rappresenta il risultato di oltre quattro anni di lavoro dedicati alla trasformazione dei sistemi di pagamento - ha commentato l'- La società ha realizzato una piattaforma capace di adattarsi alle esigenze di un mercato in progressiva digitalizzazione, mantenendo al contempo lo storico presidio sul contante. Il modello tariffario, privo di costi fissi e costruito sulla base delle transazioni effettive, consente un elevato livello di personalizzazione e rende la soluzione adatta sia al settore retail sia al gaming. L'integrazione tra denaro contante e strumenti elettronici costituisce il vero elemento di innovazione, offrendo benefici concreti sia agli operatori sia agli utenti finali".